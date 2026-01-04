تقرير: 10 أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي

أقوى الحلفاء: الألياف والدهون الذكية

ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الشوفان والشعير يأتيان في مقدمة الأطعمة المكافحة للكوليسترول بفضل مادة "البيتا جلوكان" التي تحبس الدهون وتطردها. وفي سياق متصل، يُنصح باستبعاد أو خفض اللحوم الحمراء والاعتماد على الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) مرتين أسبوعياً لغناها بأوميجا 3، إضافة إلى الاعتماد على الفاصوليا والعدس كمصادر بروتينية غنية بالألياف القابلة للذوبان.