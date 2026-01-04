تقرير: 10 أطعمة تخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي

كشف تقرير طبي عن استراتيجية غذائية فعالة لمواجهة "القاتل الصامت"، حيث يُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتراكم الترسبات على الشرايين المسبب الرئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية. وأكد التقرير أن تعديل النظام الغذائي ليس مجرد خيار تكميلي، بل خط الدفاع الأول عن الجسم .
أقوى الحلفاء: الألياف والدهون الذكية
ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الشوفان والشعير يأتيان في مقدمة الأطعمة المكافحة للكوليسترول بفضل مادة "البيتا جلوكان" التي تحبس الدهون وتطردها. وفي سياق متصل، يُنصح باستبعاد أو خفض اللحوم الحمراء والاعتماد على الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) مرتين أسبوعياً لغناها بأوميجا 3، إضافة إلى الاعتماد على الفاصوليا والعدس كمصادر بروتينية غنية بالألياف القابلة للذوبان.
كما أشار الخبراء إلى أهمية الدهون الصحية المتمثلة في المكسرات والأفوكادو؛ حيث تعمل الستيرولات النباتية والدهون الأحادية غير المشبعة على خفض الكوليسترول الضار ورفع النافع (HDL) بفعالية مدهشة عند تناولها باعتدال.
دروع الحماية الطبيعية
لم يغفل التقرير دور مضادات الأكسدة؛ إذ يُعد الشاي الأخضر غنياً بالكاتيكينات التي تمنع امتصاص الدهون، بينما يعمل مركب الأليسين في الثوم ومركب الكركمين في الكركم على تقليل الأكسدة والالتهابات.
واختتم التقرير بالتأكيد على دور الخضراوات الورقية وبذور الكتان والشيا، واصفاً إياها بـ "منظفات الشرايين" لقدرتها على تشكيل ألياف هلامية تمنع تراكم الدهون، مشدداً على أن "الانتظام هو السر وليس الكمية".