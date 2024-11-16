هل تريد إذابة دهون بطنك بسرعة؟.. إليك 7 مشروبات تنجز المهمة وتطرد السموم

الماء الدافئ بالليمون هو مشروب رائع آخر يمكنك إضافته إلى روتينك الليلي، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويمكنه أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، تساعد حموضة الليمون الكبد على إزالة السموم، وهو أمر رائع للهضم، ويمكن أن يساعد احتساء الماء الدافئ بالليمون قبل النوم في طرد السموم وقد يساعد في تخفيف الانتفاخ؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا لأي شخص يهدف إلى التخلص من بعض دهون البطن.