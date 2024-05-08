"لا تغضب".. دراسة حديثة: الغضب قد يكون "قاتلًا" لصاحبه

ويقول دايتشي شيمبو، أستاذ الطب في جامعة كولومبيا: "لقد رأينا أن إثارة حالة الغضب أدى إلى خلل في الأوعية الدموية؛ على الرغم من أننا لا نفهم بعدُ ما الذي قد يسبب هذه التغييرات".