عندما يشتد الحَر.. 6 علامات تدل على أن قلبك في خطر و10 نصائح للوقاية

يمكن أن تكون الحرارة الشديدة ضارة بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب.
ويرصد تقرير صحي ست علامات للخطر؛ يجب على مرضى القلب والأوعية الدموية الانتباه إليها، خاصة في الطقس الحار.
يقول تقرير على موقع "Onlymyhealth" للنصائح والأخبار الصحية: إذا كنتَ شخصًا يعاني مشاكل في القلب والأوعية الدموية فإليك ست علامات للخطر؛ يجب الانتباه إليها، خاصة في الطقس الحار، هي:
- زيادة سرعة ضربات القلب بشكل ملحوظ، خاصة أثناء الراحة.
- الشعور بالإغماء أو عدم الثبات؛ ما قد يشير إلى الجفاف أو انخفاض ضغط الدم.
- فرط التعرق بما يتجاوز الكمية المعتادة.
- الشعور بالتعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة.
- صعوبة في التنفس؛ ما قد يشير إلى تعرُّض القلب للضغط.
- الشعور بألم في الصدر؛ الأمر الذي يتطلب مساعدة طبية فورية.
- الحفاظ على رطوبتك من خلال شرب الكثير من الماء على مدار اليوم.
- تجنُّب الإفراط في شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية.
- قضاء بعض الوقت في أماكن مكيفة، أو استخدم المراوح.
- الاستحمام بالماء البارد.
- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة، على أن تكون فاتحة الألوان.
- تجنُّب الأنشطة الخارجية خلال ذروة الحَر بين الساعة الـ10 صباحًا والـ4 عصرًا.
- مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم إذا كنتَ تعاني مرضًا في القلب والأوعية الدموية.
- الالتزام بتناول الأدوية في المواعيد المحددة، واستشارة الطبيب حول طرق الحفاظ على صحة القلب أثناء موجات الحَر.
- تناوُل وجبات أصغر وأخف وأسهل في الهضم.
- خذ فترات راحة في بيئات باردة، خاصة إذا كنت خارج المنزل، وذلك بالجلوس في الظل.