عندما يشتد الحَر.. 6 علامات تدل على أن قلبك في خطر و10 نصائح للوقاية

يقول تقرير على موقع "Onlymyhealth" للنصائح والأخبار الصحية: إذا كنتَ شخصًا يعاني مشاكل في القلب والأوعية الدموية فإليك ست علامات للخطر؛ يجب الانتباه إليها، خاصة في الطقس الحار، هي: