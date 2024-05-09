نصيحة الخبراء: هذا ما ينبغي تناوله يوميًّا للتخلص من دهون البطن

تُمَثل الدهون المتراكمة في منطقة البطن مصدر قلق لكثيرين؛ ولذلك يعملون على التخلص منها من خلال الرياضة، أو عبر نمط غذائي محدد؛ لكن تلك التجارب لا تؤدي دائمًا إلى نتائج فعالة تضع حدًّا لهذه المعضلة.
ويربط مختصون وباحثون بين دهون البطن بعوامل عدة مثل العمر والوراثة والنوم وممارسة الرياضة والنظام الغذائي؛ إذ إن تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون؛ وفق موقع "باراد".
وتشير جاكي نيوغنت وهي خبيرة تغذية، إلى أن دهون البطن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة؛ بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
وتقول إن من حسن الحظ، أن تغيير بعض الأطعمة ودمج أطعمة مع أخرى يمكن أن يساعد في التخلص من دهون البطن.
وترى "نيوغنت"، أن هناك العديد من الأطعمة التي تساهم في ظهور دهون البطن، ولكن أسوأ الأسباب يتمثل في الأطعمة فائقة المعالجة، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة؛ حسب موقع "الحرة".
ووجدت دراسةٌ نشرتها المجلة الأمريكية للطب الوقائي، في مارس 2023، أن الذين يتناولون الأطعمة فائقة المعالجة أكثرُ عُرضة للإصابة بالدهون الزائدة في جميع أنحاء الجسم.
وخلصت الدراسة إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الخفيفة المعبأة والحلوى والحبوب السكرية، تزيد نسبة الدهون في البطن.
وفيما يتعلق بما ينبغي تناوله، يثني مختصون على المكسرات باعتبارها أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، ويشيرون إلى أنها تشمل مزيجًا من الدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، على عكس الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
ويعتبر خبراء التغذية أن تناول كمية كافية من البروتين يوميًّا، يعد أحد أفضل الطرق للوصول إلى أهداف فقدان الوزن، وتغذية الجسم طوال اليوم؛ بحسب تقرير لموقع "شي فايندس"؛ فالبروتين أحد المغذيات الرئيسية الثلاثة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، بجانب الدهون والكربوهيدرات.
وتوضح خبيرة التغذية، إليز هومان، أن الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف مهم جدًّا للمساعدة في الوصول إلى وزن صحي؛ إذ يستغرق هضمهما وقتًا أطول مما يساعد على الشعور بالشبع.
ونوّهت "هومان" بأن استبدال الدهون المشبعة في النظام الغذائي بمصادر الدهون غير المشبعة مثل المكسرات يعزز أيضًا الوزن الصحي وصحة القلب والأوعية الدموية.
ويُلفت باحثون إلى أن تناول حوالى وقية من المكسرات ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع؛ قد يكون مفيدًا في تقليل حدوث الدهون الزائدة في البطن.
وتوصي "هومان" بمجموعة متنوعة من المكسرات؛ "لأن كلًّا منها يقدم فوائد غذائية مختلفة"، وتؤكد أهمية اللوز كخيار رائع، وتحث أيضًا على البندق والجوز، المليئيْن بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.