نصيحة الخبراء: هذا ما ينبغي تناوله يوميًّا للتخلص من دهون البطن

وفيما يتعلق بما ينبغي تناوله، يثني مختصون على المكسرات باعتبارها أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، ويشيرون إلى أنها تشمل مزيجًا من الدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، على عكس الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.