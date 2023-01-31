علاقة البيض وصحة القلب.. دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة غير متوقعة

من أكبر مسببات الوفاة حول العالم، تأتي أمراض القلب والأوعية الدموية على رأس القائمة، وهي ترتبط بشكل كبير بارتفاع الكوليسترول، الذي يقترن بدوره بالأطعمة التي نتناولها، وعلى رأسها البيض، الذي حذّرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل؛ لكن دراسة جديدة أكدت فوائده لصحة القلب.
هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، قالت إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر ضيق الشرايين (تصلب الشرايين) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية"؛ فيما أوضحت مؤسسة القلب البريطانية أيضًا أن الكثير من "الدهون الضارة" ومواد أخرى، يمكن أن تشكل رواسب (لويحات) تتراكم في الشرايين؛ مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
ومن المعروف على نطاق واسع أنه يمكن التقليل من المخاطر عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التي تتناولها، مع زيادة تناول الفواكه والخضروات.
ووفق "سكاي نيوز عربية" وجدت دراسة نشرت في مجلة "Nutrients Journal"، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيًّا، "يبدو أنه يحمي" من المرض.
الدراسة أجريت على أكثر من 3 آلاف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة 60%، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وشارك 3042 رجلًا وامرأة من اليونان في التجربة؛ حيث تم ملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه في الأسبوع؛ إما كليًّا أو كجزء من وصفة، وبعد مرور عقد من الزمان، أصيب 317 منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، شملت أن الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة بأمراض القلب الوعائية بنسبة 18%، أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعيًّا، فلديهم معدل إصابة بنسبة 9%، بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًّا، تبلغ النسبة لديهم 8%، ومن أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيًّا، فلديهم خطر أقل بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75%.
ومع ذلك، فعند النظر في تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع كان "أكثر أمانًا".
وأقر مؤلفو الدراسة كيف يمكن أن يكون النقاش حول البيض والصحة "مثيرًا للجدل"؛ مُحذّرين من أن استهلاك البيض "يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة"؛ للحصول على فوائده.