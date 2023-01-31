علاقة البيض وصحة القلب.. دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة غير متوقعة

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، شملت أن الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة بأمراض القلب الوعائية بنسبة 18%، أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعيًّا، فلديهم معدل إصابة بنسبة 9%، بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًّا، تبلغ النسبة لديهم 8%، ومن أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيًّا، فلديهم خطر أقل بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75%.