روائح الفم الكريهة.. علامة على عدة أمراض وأخطرها "نفث الموتى"

وعندما تبدأ الكلى بالفشل، فإنها لا تستطيع إخراج اليوريا الأيضية بكفاءة في البول، وتتراكم في الدم واللعاب، ثم يقوم الجسم بتحويل اليوريا إلى الأمونيا؛ مما يسبب طعمًا مرًّا في الفم ورائحة الفم الكريهة.