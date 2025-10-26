تتجاوز زيادة تركيز المرضى.. دراسة: فوائد غير متوقعة لأدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كشفت دراسة سويدية جديدة، أن أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه " AGHD"، لا تُساعد المرضى على التركيز فحسب، بل تُقلل أيضًا بشكل كبير من المخاطر المُهددة للحياة.
ووفقاً لتقرير نشر اليوم الأحد، هلى موقع "ساينس ألرت"، أجرى باحثون في معهد كارولينسكا السويدي الدراسة، وتابعت 148.581 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 6 و64 عامًا، شُخِّصوا حديثًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين عامي 2007 و2018.
ولاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مخاطر كثيرة، حيث يكون البالغون المصابون بالمرض أكثر عرضة لخطر حوادث الطرق، وإصابات السيارات، ومخالفات المرور، وحوادث الكبح المفاجئ.
أظهرت الدراسات أن الأدوية التي تعالج فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل دواء ميثيلفينيديت المعروف باسم (ريتالين)، ، يمكن أن تُطيل عمر بعض الأشخاص، حيث تزيد هذه الأدوية من كمية النواقل العصبية الرئيسية في الدماغ، وتُحسّن الانتباه، والتحكم في الانفعالات، واتخاذ القرارات.
وهناك أدلةً إضافية على أن هذه الأدوية قادرة على معالجة بعض أخطر النتائج التي يُواجهها الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
ووفقاً للدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية " British Medical Journal" ، تناول 57 في المئة من المرضى دواء ميثيلفينيديت المعروف باسم (ريتالين)، وفي غضون ثلاثة أشهر، وشهد أولئك الذين تناولوا الدواء انخفاضًا ملحوظًا في المخاطر والسلوكيات الضارة:
-انخفض تعاطي المخدرات لأول مرة بنسبة 15% وانخفض 25% في حالات تكرار التعاطي.
-انخفض السلوك الانتحاري بنسبة 17% في المحاولات الأولى و15% في الحالات المُكررة.
-انخفضت الجرائم الجنائية بنسبة 13% للجريمة الأولى و25% للجرائم المتكررة.
-انخفضت حوادث المرور بنسبة 12% للحوادث الأولى و16% للحوادث المتكررة.
وقال الطبيب النفسي صموئيل كورتيز من جامعة ساوثهامبتون، في مقابلة مع " بي بي سي": "في كثير من الأحيان، لم تكن لدينا معلومات حول مخاطر فرط الحركة ونقص الانتباه إذا لم يُعالج.. الآن لدينا أدلة على إمكانية تقليل هذه المخاطر".
ومع إصابة حوالي 5% من الأطفال و2.5% من البالغين حول العالم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يقول الباحثون إن هذه الدراسة تُعزز أهمية التشخيص والعلاج المبكرين.