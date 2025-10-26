تتجاوز زيادة تركيز المرضى.. دراسة: فوائد غير متوقعة لأدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أظهرت الدراسات أن الأدوية التي تعالج فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل دواء ميثيلفينيديت المعروف باسم (ريتالين)، ، يمكن أن تُطيل عمر بعض الأشخاص، حيث تزيد هذه الأدوية من كمية النواقل العصبية الرئيسية في الدماغ، وتُحسّن الانتباه، والتحكم في الانفعالات، واتخاذ القرارات.