هل تؤثّر "الأوميغا 3" على السكري؟.. "النمر" يجيب سائلًا بأحدث الدراسات

يذكر أن هذا الإيضاح ورد في ردّ من "النمر" على أحد متابعيه، يسأله: "هل للأوميجا 3 ضرر؛ التراكمي عندي على المحك، مرحلة ما قبل السكر، هل استخدامه يرفع السكر؟"، فجاءت الإجابة.