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هل تؤثّر "الأوميغا 3" على السكري؟.. "النمر" يجيب سائلًا بأحدث الدراسات
أوضح في ردّه على أحد متابعيه أنه "لا يؤثّر على السكر الصائم أو التراكمي"
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن مدى تأثير "الأوميغا 3" على مرض السكري "تراكمي وصائم".
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أحدث الدراسات أثبتت أن "الأوميغا-3" لا تؤثر على السكر الصائم أو التراكمي.
يذكر أن هذا الإيضاح ورد في ردّ من "النمر" على أحد متابعيه، يسأله: "هل للأوميجا 3 ضرر؛ التراكمي عندي على المحك، مرحلة ما قبل السكر، هل استخدامه يرفع السكر؟"، فجاءت الإجابة.