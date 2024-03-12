"إرادة الرياض" يقدم 10 نصائح لصوم خالٍ من الانفعالات النفسية والغضب

وحذر رئيس قسم الطب النفسي الجنائي في مجمع إرادة بالرياض من تناول المواد المنشطة المحظورة، وحث على التوقف عن تناولها، مبيناً أنه يمكن زيارة المختصين بالطب النفسي أو علاج الإدمان للمساعدة في التوقف عن تناولها خصوصًا المهدئات والكحول بما يسهم في تقليل حدوث الأعراض الانسحابية، كما حث على التقليل من التدخين بشكل تدريجي وطلب المساعدة من عيادات الإقلاع عن التدخين عند حدوث أعراض كالعصبية وغيرها من أعراض انسحاب النيكوتين.