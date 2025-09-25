دراسة: تناول رقائق البطاطس المقلية 3 مرات أسبوعيًا يزيد خطر الإصابة بالسكري 20%

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن تناول الشيبس أو رقائق البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 20%، وتزداد المخاطر إلى 27% عند تناولها خمس مرات أسبوعيًا. ويشير التقرير إلى أن الشيبس، رغم شعبيته كوجبة خفيفة، يحمل مخاطر صحية جسيمة.
وفقا لتقرير على موقع "تايمز أوف انديا"، قال الباحثون إن رقائق البطاطس غنية بالسعرات الحرارية والملح، ما يعزز خطر زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، إذ تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من 200 ملليجرام من الصوديوم، وهو ما يتجاوز الحد الموصى به. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية القلي والحفظ تزيد من مستوى السكر في الدم بسرعة، مما قد يسبب مقاومة الأنسولين ويضاعف خطر السكري من النوع الثاني، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي بالمرض.
وعن البدائل الصحية، ينصح الخبراء بتناول رقائق البطاطس المخبوزة، أو الحمص المحمص، أو الفشار بدون زبدة، إلى جانب المكسرات والبذور، مع تقليل الحصص وتناولها ببطء للسيطرة على السعرات والملح.
وفي ظل هذه التحذيرات، يظل التوعية مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي، وتفادي مخاطر الأطعمة المصنعة.