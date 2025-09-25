دراسة: تناول رقائق البطاطس المقلية 3 مرات أسبوعيًا يزيد خطر الإصابة بالسكري 20%

وفقا لتقرير على موقع "تايمز أوف انديا"، قال الباحثون إن رقائق البطاطس غنية بالسعرات الحرارية والملح، ما يعزز خطر زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، إذ تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من 200 ملليجرام من الصوديوم، وهو ما يتجاوز الحد الموصى به. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية القلي والحفظ تزيد من مستوى السكر في الدم بسرعة، مما قد يسبب مقاومة الأنسولين ويضاعف خطر السكري من النوع الثاني، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي بالمرض.