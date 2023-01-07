صحة وعافية.. 6 أغذية لها مفعول السحر في ضبط سكر الدم

في سنة 2019 كشفت دراسة صحية أن تناول 250 غرامًا مما يعرف بتوت العليق مع وجبة من الكربوهيدرات، يؤدي إلى خفض مستوى الأنسولين وسكر الدم لدى الأشخاص الذين يكونون معرضين بشدة للإصابة بمرض السكري.