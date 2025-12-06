"استشاري": النوم الجيد يبدأ من الأمعاء لا من الدماغ

وأوضح البروفيسور "باهمام" عبر تدوينة في حسابه على منصة X أن الجهاز الهضمي يحتوي على تريليونات من الكائنات الدقيقة المعروفة بـ«الميكروبيوم المعوي»، والتي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم النوم والمزاج والمناعة، من خلال تواصلها المستمر مع الدماغ عبر ما يُعرف بـ«محور الأمعاء–الدماغ»، الذي يشمل الأعصاب والهرمونات والإشارات المناعية، ويُعد العصب الحائر عنصرًا رئيسًا فيه.