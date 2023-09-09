انسَ الوزن الزائد.. ابدأ يومك بأحد 8 مشروبات صباحية حارقة للدهون

رصد تقرير صحي 8 مشروبات صباحية حارقة للدهون، يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
وحسب مقال نشره موقع "Potluck Pickup" للأخبار الخفيفة، يحتار بعض من يسعون إلى إنقاص وزن أجسامهم عند اختيار المشروب المناسب؛ خاصة وأن الكثير من المشروبات الشائعة يمكن أن تتعارض مع الحميات الغذائية.
لكن هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، حسب "العربية. نت"، وهي:
يساعد الشاي الأخضر في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.
يعتبر ماء الليمون من طقوس الصباح البسيطة والفعالة لفقدان الوزن. ويساعد كوب من عصير الليمون الدافئ على إزالة السموم من الجسم وتحسين الهضم، إلى جانب توفير جرعة من فيتامين C.
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب فوائده في إنقاص الوزن. ويمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء ولمسة من عسل النحل؛ للحصول على مشروب صباحي منعش. يساعد المشروب في التحكم في مستويات السكر في الدم وقمع الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.
يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي. ويتم تحضير كوب من شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن. ويساعد مشروب شاي الزنجبيل الدافئ على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.
إن إضافة القليل من القرفة إلى كوب القهوة الصباحي، يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما تضيف القرفة نكهة مبهجة للقهوة دون الحاجة إلى إضافة سكر أو كريمة.
تعتبر بذور الشيا قوة غذائية، ويمكن أن تكون إضافة رائعة للروتين الصباحي. ويتم مزج بذور الشيا مع الماء، وتُنقَع حتى تصبح شبيهة بالهلام؛ مما يوفر شعورًا بالامتلاء ويساعد في التحكم في الشهية عند تناوله في الصباح.
يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن. يتم تسخين بعض الحليب، ثم يضاف إليه قليلًا من الكركم، ثم يتم التحلية بلمسة من العسل الأبيض للحصول على مشروب صباحي مهدئ ومغذٍّ.
يمكن للعصير المليء بالبروتين أن يُبقيك ممتلئًا ونشطًا طوال الصباح. قم بمزج الفواكه المفضلة لديك والزبادي اليوناني ومغرفة من مسحوق البروتين. هذا المزيج ليس لذيذًا فحسب، بل يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.