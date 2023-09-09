انسَ الوزن الزائد.. ابدأ يومك بأحد 8 مشروبات صباحية حارقة للدهون

يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن. يتم تسخين بعض الحليب، ثم يضاف إليه قليلًا من الكركم، ثم يتم التحلية بلمسة من العسل الأبيض للحصول على مشروب صباحي مهدئ ومغذٍّ.