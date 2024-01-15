"صحة الجوف" تحدد الخطوات والطريقة المثلى لحماية أسنان الطفل من التسوس

نصحت صحة الجوف باتباع عدد من الخطوات لحماية أسنان الأطفال من التسوس، عبر التنظيف بقطعة شاش مبللة للرضع بعد كل رضعة، وتنظيف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر 6 أشهر مرتين يوميًّا.