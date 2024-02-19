دراسة حديثة: مسبب "حبة السخونة" يضاعف خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة

وفي التفاصيل، أكدت الدراسة أن ما يقرب من 80 % من البالغين في السويد يحملون الأجسام المضادة لفيروس الهربس البسيط من النوع 1، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، ما يعني أن أجهزتهم المناعية قد تعرضت إلى مسببات المرض في وقت ما في الماضي.