5 تعديلات على نظام حياتك.. تبطئ الشيخوخة وتُطيل العمر

ويُعَد التدخين أحد أكبر أسباب المرض في بريطانيا، ويرتبط بنحو 76 ألف حالة وفاة سنويًّا؛ بما في ذلك سرطان الرئة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية؛ لذا فإن الإقلاع عن التدخين أمر مهم لتعزيز فرص العيش بصحة أفضل ولفترة أطول، فبعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين، يكون خطر إصابة المدخن السابق بنوبة قلبية هو نصف خطر إصابة المدخن، وبعد 10 سنوات يصبح خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة نصف نظيره لدى المدخنين.