جهاز استنشاق ولقاح.. "سعود الطبية": 8 خطوات تقي طفلك نوبات الربو شتاءً

تحت وسم #جرعة_صحة، أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن من المهم مراقبة الأطفال المصابين بالربو في الشتاء، ووقايتهم من التعرض لها.