سكري وسمنة وقصر قامة.. "الأغا" محذرًا من سهر الأبناء: هرمون النمو يفرز ليلاً!

وقال "الأغا" إن من أهم مسببات انتشار بعض الأمراض وسط الأطفال هو غياب التوعية بها، إذ إن هناك أمراضًا يمكن الوقاية منها وتفاديها، فمثلاً نجد أن هناك أطفالًا يعانون من زيادة الوزن الذي يصل تدريجيًا إلى مرحلة السمنة ولا يجدون من ينصحهم ويأخذ بأيديهم، ومع مرور الوقت يصلون إلى مرحلة البدانة المفرطة وظهور أعراض لمقدمات السكري، ومنها مقاومة الإنسولين والشواك الأسود، وهذه المرحلة إذا لم تصحح بتوعية ومتابعة واهتمام الوالدين فإن الطفل يكون عرضة لمرض السكري النمط الثاني غير المرتبط بالإنسولين.