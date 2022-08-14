قلبك في أمان.. 9 فوائد حصرية تجنيها من الاكتفاء بالماء 30 يومًا

ونقلت الصحيفة تجربة شخص استمر في اعتماد المياه مشروبًا واحدًا فقط لمدة 30 يومًا، وروى الشخص ما حدث لصحته، وكان على النحو التالي:

1- يستهلك سعرات حرارية أقل: إن كأس الشاي الذي يحتوي على السكر، يحمل 30 سعرة حرارية، أما مشروب الموكا الصباحي فيحتوي على 250 سعرة حرارية. وفي مثال ثالث: تحتوي عبوة الكولا من حجم 500 ملم على 215 سعرة حرارية.