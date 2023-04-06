دراسة: 45 سببًا تدفعك للإقلاع عن السكر المضاف.. هذه أضراره

وخلُصت الدراسة واسعة النطاق إلى أن تناول السكر بقدر كبير يرتبط بـ45 ضررًا سلبيًّا على الصحة وتشمل: (السكري، السمنة، ضغط الدم المرتفع، النوبات القلبية، السكتة الدماغية، السرطان، الربو، تلوث الأسنان، الموت المبكر).

وركز الباحثون في الدراسة على السكر الحر، الذي يضاف أثناء تصنيع الأطعمة أو يُعَبأ على شكل ألواح، والمُحَليات، والأنواع الأخرى من السكر التي تكون طبيعية في جوهرها مثل العسل وعصائر الفاكهة التي يتكسر فيها التركيب الخلوي.