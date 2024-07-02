خط أبيض وآخر أسود.. إيضاحات لـ"الخضيري" عن "استخدام البلاستيك للطعام والشراب"

وأضاف: "بعضها يمكن أن يتحمل الحرارة وبعضها لا يتحمل، وبعضها يتحلل وبعضها أشد ضررًا، وبعضها يتحمل الماء العادي بدرجة حرارة المكان والغرف؛ لكن ليس للشاي الحار وما في حكمه.