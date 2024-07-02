خط أبيض وآخر أسود.. إيضاحات لـ"الخضيري" عن "استخدام البلاستيك للطعام والشراب"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إنه لا يوجد حسم بنسبة 100% في قضية ضرر البلاستيك؛ ولا يوجد خط أبيض وآخر أسود؛ بل هناك اختلافات وتبريرات؛ وأحوال تجيزه، وأحوال تمنعه.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أنا لم أكتب أنها آمنة١٠٠٪ ولا أنها ضّارة ١٠٠٪، ولا يوجد حسم في هذا الموضوع لعدة أسباب منها أن أنواع البلاستيك كثيرة ودرجات كثيرة تصل إلى عشر درجات وأصناف.
وأضاف: "بعضها يمكن أن يتحمل الحرارة وبعضها لا يتحمل، وبعضها يتحلل وبعضها أشد ضررًا، وبعضها يتحمل الماء العادي بدرجة حرارة المكان والغرف؛ لكن ليس للشاي الحار وما في حكمه.
وعن استخدام البلاستيك للأطعمة والمشروبات الحارة، أشار إلى أن البلاستيك ليس للأطعمة الحارة ولا المشروبات الحارة، واستدرك يقول: "هي ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها لكن نحاول استخدامها لما صُنعت له حسب درجة التحمل، ونقلل منها بشدة".