بعد أعوام من الوباء.. دراسة تكشف عن علاج "ثوري" لكورونا من فاكهة الموز

وفي التفاصيل، نجح علاج "كوفيد 19" الجديد على نماذج حيوانية، وتم تسليمها بشكل منهجي عن طريق الأنف، إما بشكل وقائي أو علاجي في وقت مبكر من المرض، كما أوضحت كلية الطب بجامعة ميشيغن في مدونة.