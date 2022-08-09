دراسة أوروبية: 740 مليون إنسان في العالم يعانون "طنين" الأذن

يقول الباحثون: "أظهرت مراجعتنا المنهجية للدراسات السابقة، أن أكثر من 740 مليون شخص في العالم يعانون من طنين الأذن، منهم 120 مليون يعتبرون هذا الطنين مشكلة خطيرة على صحتهم، لذلك يجب أخذ هذه المسألة بالاعتبار عند وضع تدابير لحماية صحة سكان العالم".