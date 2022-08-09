دراسة أوروبية: 740 مليون إنسان في العالم يعانون "طنين" الأذن

قال باحثون أوروبيون: إن ما يزيد على 740 مليون إنسان في العالم يعانون أشكالاً مختلفة من طنين الأذن، 9.8% بشكل مزمن، وفق دراس لمجلة JAMA Neurology.
وتشير المجلة إلى أن الطنين (Tinnitus)، هو اضطراب في عمل منظومة أعصاب كبار السن والبالغين.
وعند ظهور هذه الحالة يبدو للشخص أنه يسمع طنينًا في الأذن أو ضوضاء ما، دون وجود محفزات صوتية خارجية.
ويتطور هذا التغيير تلقائيًا في بعض الحالات، وقد يكون علامة لأمراض خطيرة.
وأجرى باحثون أوروبيون، لأول مرة دراسة منهجية مكرسة لطنين الأذن على مستوى العالم، درسوا خلالها 113 دراسة علمية منشورة مكرسة لانتشار طنين الأذن، خلال أعوام 1972-2021.
ووفق نتائج هذه الدراسات، حدد الباحثون عدد الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن في العالم، كما حددوا جنسهم وأعمارهم.
يقول الباحثون: "أظهرت مراجعتنا المنهجية للدراسات السابقة، أن أكثر من 740 مليون شخص في العالم يعانون من طنين الأذن، منهم 120 مليون يعتبرون هذا الطنين مشكلة خطيرة على صحتهم، لذلك يجب أخذ هذه المسألة بالاعتبار عند وضع تدابير لحماية صحة سكان العالم".
واكتشفوا أن 9.8% من العدد الإجمالي للمصابين بطنين الأذن، يعانون من طنين مزمن، وأن الرجال يعانون منه أكثر من النساء.
وأوضح الباحثون أن الطنين يظهر عند الذين أعمارهم فوق 65 عامًا (23.6%) و13.7% لدى الذين أعمارهم 18-44 عامًا.
ويشير هذا إلى تأثير التغيرات الحاصلة في بنية الجهاز العصبي وتركيب الأذن وعظام الجمجمة في تطور هذه المتلازمة.
ويتطلّع العلماء إلى أن تساعد هذه الدراسة خبراء منظمة الصحة العالمية، وكذلك إدارات الصحة الوطنية على وضع استراتيجية لدراسة هذا الاضطراب من أجل طرق فعالة لعلاج طنين الأذن.