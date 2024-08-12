بشرى خير.. ابتكار "أنسولين ذكي" لعلاج السكري من النوع الأول

ووجد العلماء حلًّا هو "الأنسولين الذكي الذي يظل كامنًا في الجسم ولا ينشط إلا عند الحاجة"؛ حيث صمم باحثون في الولايات المتحدة وأستراليا والصين أنواعًا جديدة من الأنسولين، تحاكي استجابة الجسم الطبيعية لمستويات السكر المتغيرة في الدم، وتستجيب على الفور في الوقت الذي يكون المريض في حاجة إليه.