دراسة: فوائد محدودة للفيتامينات على كبار السن.. ولا غني عن نظام غذائي صحي

أصبح تناول الفيتامينات المتعددة جزءًا من روتين الملايين حول العالم، لكن دراسة جديدة من مستشفى ماساتشوستس بريغهام تطرح سؤالًا حاسمًا: هل هذه الفيتامينات تُحقق الفرق المُعلن عنه؟
وفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف انديا"، فإن الفيتامينات المتعددة تُقدم "تأمينًا غذائيًا" لدعم الصحة العامة، لكن نتائج البحث تشير إلى أن فوائدها محدودة.
تأثير حاسم على الصحة العقلية لكبار السن
في إطار دراسة "COSMOS" التي شملت أكثر من 5000 شخص فوق 60 عامًا، اكتشف الباحثون أن تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا يُبطئ الشيخوخة الإدراكية بسنوات مقارنة بالعلاج الوهمي.
كما أظهرت نتائج تحليل آخر شمل 573 مشاركًا أن المُتناولين للفيتامينات بحثًا عن تحسين الذاكرة وتحفظ الإدراك العام، كان أداؤهم أفضل. ولفت الخبراء إلى أن "النتائج مثيرة"، مؤكدين أن الفيتامينات قد تُشكل أداة بأسعار معقولة لدعم صحة الدماغ في سن الشيخوخة.
من يستفيد أكثر؟
كبار السن الذين يعانون من نقص تغذية خفيف أو مشاكل امتصاص، وخصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، يظهرون تحسنًا أكثر في تأثير الفيتامينات. كما أظهرت دراسات سابقة أن المكملات تُحسّن الذاكرة لدى مشاركين فوق سن 60. لكن الباحثين يحذرون من أن "الفيتامينات المتعددة ليست حلاً شاملاً"، بل تُركز على فئات محددة.
وتُظهر الدراسة أن الفيتامينات المتعددة قد تُساهم في تأخير تدهور الإدراك، لكنها لا تُحل مشاكل صحية عامة. تُعد وسيلة مُفيدة لكبار السن الذين يعانون من نقص عناصر غذائية، لكن تناولها لا يُغني عن النظام الغذائي المتوازن. كما أشارت نتائج البحث إلى أن "التأثير الآمن والاقتصادي" يُكمن في تحسين صحة الدماغ لدى مجموعات محددة.