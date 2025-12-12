دراسة: فوائد محدودة للفيتامينات على كبار السن.. ولا غني عن نظام غذائي صحي

من يستفيد أكثر؟

كبار السن الذين يعانون من نقص تغذية خفيف أو مشاكل امتصاص، وخصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، يظهرون تحسنًا أكثر في تأثير الفيتامينات. كما أظهرت دراسات سابقة أن المكملات تُحسّن الذاكرة لدى مشاركين فوق سن 60. لكن الباحثين يحذرون من أن "الفيتامينات المتعددة ليست حلاً شاملاً"، بل تُركز على فئات محددة.