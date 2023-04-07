السعودية أحد الداعمين الأساسيين لمنظمة الصحة العالمية في الذكرى الـ75 لتأسيسها

وبيّنت "الصحة" أن السعودية من أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة، وأنها تلعب دورًا رائدًا فعالاً، التزمت به على مدار العقود الماضية، حتى قبل انضمامها لمنظمة الصحة العالمية في عام 1961م؛ وذلك دعمًا لهذه المنظمة الدولية، والتزامًا بموجهاتها. ويظهر ذلك جليًّا في مبادرتها خلال قيادتها مجموعة العشرين خلال عام 2020 بعقد قمة استثنائية لتضافر الجهود، واحتواء الجائحة، ودعم توجهات المنظمة.. ونتج منها تعاون عالمي غير مسبوق لإنشاء مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ACT-Accelerator، وأداة الكوفاكس التابعة لها.