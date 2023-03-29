ماذا يحصل للجسم في حال الصيام لثلاثة أيام؟

وبعد 24- 32 ساعة من الصيام، سيتخلص جسمك من الجليكوجين ويعتمد كليًّا على مخازن الدهون الخاصة به للحصول على الطاقة، ولأن دماغك بحاجة إلى الغلوكوز ليعمل؛ لذلك يجد جسمك طرقًا لتحقيق ذلك، عادة عن طريق فصل الدهون الثلاثية من مخازن الدهون إلى الجلسرين والأحماض الدهنية الحرة التي ستساعدك على عدم تكسير أنسجة العضلات بعد.