كيف تحمي بصرك من العمى؟.. خبير بالصحة العالمية: هذه الفئات أكثر عرضة للخطر

وفي التفاصيل، قال الدكتور كيل إن أحد الأسباب الرئيسية للعمى هو إعتام عدسة العين، وهو عتامة العدسة داخل العين؛ ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بشكل متزايد مع مرور الوقت. كما أن السبب الرئيسي الثاني لضعف البصر والعمى هو ما يسمى الخطأ الانكساري، ومن أكثر أنواعه شيوعًا قصر النظر أو عدم القدرة على الرؤية عن بُعد، أو طول النظر وهو عدم القدرة على الرؤية عن قرب.