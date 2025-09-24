تحذير من الكارثة الصامتة.. تلوث الهواء يهدد بصر الأطفال حول العالم

وبينما يُعرف أن العوامل الوراثية ونمط الحياة، مثل الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بقصر النظر، توصل الباحثون عبر تقنيات التعلم الآلي إلى أن العوامل البيئية، خصوصا جودة الهواء، تؤثر أيضا على صحة العيون. وشملت الدراسة بيانات نحو 30 ألف طفل في سن المدرسة، حيث تبين أن انخفاض مستويات الملوثات يقترن بتحسن ملحوظ في الرؤية.