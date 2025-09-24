تحذير من الكارثة الصامتة.. تلوث الهواء يهدد بصر الأطفال حول العالم

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية PNAS Nexus أن تلوث الهواء يمثل خطرا خفيا على بصر الأطفال، إذ يرتبط التعرض لثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة (PM 2.5) بانخفاض القدرة على الرؤية الطبيعية دون نظارات.
وبينما يُعرف أن العوامل الوراثية ونمط الحياة، مثل الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بقصر النظر، توصل الباحثون عبر تقنيات التعلم الآلي إلى أن العوامل البيئية، خصوصا جودة الهواء، تؤثر أيضا على صحة العيون. وشملت الدراسة بيانات نحو 30 ألف طفل في سن المدرسة، حيث تبين أن انخفاض مستويات الملوثات يقترن بتحسن ملحوظ في الرؤية.
وأوضح الفريق أن طلاب المدارس الابتدائية والأطفال الذين يعانون من قصر نظر بسيط أو متوسط يستفيدون من الهواء النقي أكثر من نظرائهم في المراحل الأكبر أو ممن لديهم قصر نظر شديد، مما يشير إلى أن التدخل المبكر قد يصنع فرقا في حماية البصر.
ورغم أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن التلوث يسبب قصر النظر، أكد البروفيسور زونجبو شي من جامعة برمنغهام، قائد الفريق البحثي، أن النتائج تجعل من تلوث الهواء "عاملا خطرا يمكن التحكم فيه" إذا ما وُجهت السياسات والجهود للحد منه.
واقترح الباحثون إجراءات عملية لتحسين بيئة الأطفال، مثل تركيب أجهزة تنقية الهواء داخل الفصول الدراسية، وإنشاء مناطق هواء نقي حول المدارس، وإغلاق الشوارع أمام السيارات في أوقات الذهاب والإياب، مشيرين إلى أن فوائد الهواء النقي لا تقتصر على الرئة والقلب، بل تمتد لحماية العيون أيضا.