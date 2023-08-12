"تلقيت أهم درس على الإطلاق".. هذه الحبوب تقود النساء إلى أورام الكبد!

وربطت الأبحاث الأورام بحبوب منع الحمل، حيث قال الخبراء إن المستويات المرتفعة من هرمون الإستروجين يمكن أن تتفاعل مع الكبد، الذي يقوم عادة بعملية التمثيل الغذائي للهرمونات، فيما يتقلص حجم نحو 78 بالمئة من الأورام الكبدية بمجرد توقف المريضة عن تناول أدوية تحديد النسل الهرموني.