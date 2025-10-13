الرضاعة الطبيعية.. دراسة: دهون في حليب الأم تقوي المناعة وتحمي من الأمراض المزمنة

أظهرت دراسة حديثة أن الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل تعزز قدرة الأطفال على مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات المزمنة، مما يحسّن صحتهم طويلة المدى.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أكد باحثون من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال (MCRI) في أستراليا ومعهد بيكر للقلب والسكري، بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية، أن فهم تأثير مكونات حليب الأم على الجهاز المناعي قد يُحدث طفرة في صحة جميع الأطفال، بمن فيهم من لم يرضعوا طبيعياً.
والدراسة التي نُشرت في مجلة BMC Medicine، شملت تحليل بيانات 900 رضيع، وركزت على تتبع 800 نوع من الدهون وعلامات تحول الغذاء إلى طاقة وبناء الخلايا في دم الأطفال حتى عمر عام.
وكشفت النتائج أن الرضاعة الطبيعية تؤثر بشكل واسع على هذه العناصر الحيوية، مع دور محوري لدهون "البلازمالوجينات" المتوفرة في حليب الأم – وغير الموجودة في الحليب الصناعي – في كبح الالتهابات وتعزيز المناعة، مما يقلل خطر الإصابة بالحساسية والسكري والربو لاحقاً.
وصرّحت الدكتورة ساتفيكا بوروجوبالي من معهد بيكر: "يلعب حليب الأم دوراً محورياً في دعم الجهاز المناعي للمواليد الجدد، فهو غني بالدهون والعناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء التي تحمي الطفل من الأمراض". وأضافت: "حددت الدراسة مسارات بيولوجية رئيسية توضّح كيف تحسّن الرضاعة الطبيعية الصحة المناعية وتقليل الالتهابات، ما يخفّض خطر الإصابة بأمراض الطفولة المزمنة وأمراض القلب والسكري في مراحل لاحقة".