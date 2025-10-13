الرضاعة الطبيعية.. دراسة: دهون في حليب الأم تقوي المناعة وتحمي من الأمراض المزمنة

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أكد باحثون من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال (MCRI) في أستراليا ومعهد بيكر للقلب والسكري، بالتعاون مع مؤسسات بحثية دولية، أن فهم تأثير مكونات حليب الأم على الجهاز المناعي قد يُحدث طفرة في صحة جميع الأطفال، بمن فيهم من لم يرضعوا طبيعياً.