استشارة الطبيب أهمها.. 5 إرشادات لاستخدام آمن لبخاخ الربو توضحها "الغذاء والدواء"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن الاستخدام الآمن لبخاخ الربو يضمن فعاليته، داعية استشارة الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب للحالة.
ونصحت الهيئة بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات للاستخدام الآمن لبخاخ الربو تمثلت في "استشارة الطبيب المختص لاختيار البخاخ المناسب للحالة، والتأكد من الطريقة والجرعة المناسبتين للاستخدام، والتحقق من صلاحية الدواء للحفاظ على فعاليته".
وشددت في اليوم العالمي للربو، على ضرورة إغلاق البخاخ بإحكام بعد الاستخدام لمنع التلوث، والتأكد من تخزينه بشكل صحيح بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس.