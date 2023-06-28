حرقة في المعدة وتجشُّؤ.. 13 سببًا وعرضًا لـ"التلبك المعوي" تبرزها "الصحة"

وبيّنت، وفق إنفوجرافيك، أن للوقاية منه عليك بـ"تجنّب الإفراط في تناول الطعام، وابتعد عن التدخين، وكُلْ بهدوء، ولا تستلقِ مباشرة بعد الأكل، وتجنّب الأطعمة الدهنية والحارة، ولا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة، وقلّل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية".