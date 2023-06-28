حرقة في المعدة وتجشُّؤ.. 13 سببًا وعرضًا لـ"التلبك المعوي" تبرزها "الصحة"

دعت وزارة الصحة إلى الأكل بهدوء وتجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، كوسيلتين تساعدان في السلامة من التلبك المعوي، مشيرة إلى أعراضه وسبل الوقاية منه.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ أن التلبك المعوي هو اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب، لا تستمر طويلًا ولا تسبّب خطرًا.
وأشارت إلى أن أعراض التلبك المعوي تشمل: "حرقة في المعدة، وتجشُّؤًا وغازات، والإمساك، وألمًا في البطن، والشعور بمذاق مر وحار في الفم، والشعور بالغثيان أو الامتلاء والانتفاخ".
وبيّنت، وفق إنفوجرافيك، أن للوقاية منه عليك بـ"تجنّب الإفراط في تناول الطعام، وابتعد عن التدخين، وكُلْ بهدوء، ولا تستلقِ مباشرة بعد الأكل، وتجنّب الأطعمة الدهنية والحارة، ولا تمارس الرياضة بمعدة ممتلئة، وقلّل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية".