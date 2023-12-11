هل تتمتع بالذكاء العاطفي؟.. 7 عبارات تكشف لك حقيقة شخصيتك

وتقول "وارن" أن العبارة الخامسة التي تدل على انخفاض الذكاء العاطفي هي "توقف عن الجنون!"؛ موضحة أن القدرة على سماع تجربة شخص آخر دون المبالغة في رد الفعل أو أخذها على محمل شخصي، هي علامة رئيسية على الذكاء العاطفي، لأن هذا يعني أن لديك شعورًا عاليًا بالوعي الذاتي واحترام الذات.