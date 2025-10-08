باحثون يكتشفون ارتباطًا بين اضطراب طيف التوحد وصحة الأمعاء

كشفت دراسة موسعة أجراها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD) أكثر عرضة للإصابة بمشكلات هضمية مزمنة مقارنة بأقرانهم الأصحاء.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 300 طفل مصاب بالتوحد، تمت مقارنتهم بـ 150 طفلًا طبيعيًا، من خلال استبيانات لأولياء الأمور ومتابعة طويلة استمرت قرابة عشر سنوات.
وأوضحت النتائج، التي نُشرت في دورية Autism العلمية، أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% في البداية للإصابة بأعراض في الجهاز الهضمي، ومع مرور الوقت ارتفع الخطر بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بأربعة أضعاف مقارنة بالأطفال الآخرين.
وقالت الدكتورة كريستين وو نوردال، الباحثة الرئيسة في الدراسة: "الأمر لا يتعلق بإيجاد سبب واحد، بل بفهم الطفل بشكل شامل، فدعم صحة الجهاز الهضمي يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالتوحد."
وأشار الباحثون إلى أن الأنماط الغذائية التقليدية المنتشرة بين الأطفال المصابين بالتوحد، والتي تعتمد غالبًا على أطعمة منخفضة الألياف وغنية بالمنتجات المصنّعة، قد تسهم في زيادة مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال. كما أوضحوا أن اختلال توازن بكتيريا الأمعاء شائع في هذه الفئة، مما قد يزيد من احتمالية ظهور الأعراض وتفاقمها بمرور الوقت.