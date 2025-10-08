باحثون يكتشفون ارتباطًا بين اضطراب طيف التوحد وصحة الأمعاء

وأشار الباحثون إلى أن الأنماط الغذائية التقليدية المنتشرة بين الأطفال المصابين بالتوحد، والتي تعتمد غالبًا على أطعمة منخفضة الألياف وغنية بالمنتجات المصنّعة، قد تسهم في زيادة مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال. كما أوضحوا أن اختلال توازن بكتيريا الأمعاء شائع في هذه الفئة، مما قد يزيد من احتمالية ظهور الأعراض وتفاقمها بمرور الوقت.