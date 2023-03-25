"الغذاء والدواء": معرفة المسميات المتعددة للملح تُسَهل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج

وأضافت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن ملح الطعام يندرج تحت عدة مسميات منها: (الملح والصوديوم، وفوسفات الصوديوم، والملح البحري، ونترات الصوديوم، والباكنج باودر، وبنزوات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، وغلوتومات أحادية الصوديوم).