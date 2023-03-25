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"الغذاء والدواء": معرفة المسميات المتعددة للملح تُسَهل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج
نصحت بضرورة إعداد بعض الأطعمة من المنزل والمقارنة بين نسبة الصوديوم لنفس المنتج
أوضحت "هيئة الغذاء والدواء"، أن من المهم معرفة المسميات المتعددة للملح؛ لتسهيل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج، ومعرفة نسبة الملح قبل اتخاذ قرار الشراء بجانب إعداد الطعام في المنزل.
وأضافت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن ملح الطعام يندرج تحت عدة مسميات منها: (الملح والصوديوم، وفوسفات الصوديوم، والملح البحري، ونترات الصوديوم، والباكنج باودر، وبنزوات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، وغلوتومات أحادية الصوديوم).
ونصحت الهيئة في إنفوجراف توعوي، بضرورة إعداد بعض الأطعمة من المنزل وتجنب شراء الأطعمة سريعة التحضير مثل الشوربات سريعة التحضير.
وشددت على ضرورة المقارنة بين بطاقات الأغذية واختيار أقلها ملحًا عبر مقارنة كميات الصوديوم لنفس المنتجات.