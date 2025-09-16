النمر: جلد الدجاج آمن غذائيًا لكنه غير صحي لمصابي الكلسترول والقلب

حذّر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من الاعتماد على جلد الدجاج كخيار غذائي، موضحًا أنه رغم كونه آمنًا للأكل، إلا أنه لا يُعد خيارًا صحيًا مثاليًا لعدد من الفئات.
وأكد النمر أن تناول جلد الدجاج يضرّ بشكل مباشر من يعانون زيادة الوزن، وارتفاع الكلسترول، وأمراض القلب، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني اليومي بانتظام. وبيّن أن محتوى الجلد العالي من الدهون والسعرات الحرارية يجعله عاملاً مساعدًا على تراكم الدهون ورفع نسب الكلسترول الضار، ما يزيد من احتمالية المضاعفات الصحية الخطيرة على هذه الفئات.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار سلسلة التحذيرات الطبية التي يقدمها الدكتور النمر عبر منصاته التوعوية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع وتجنب السلوكيات الغذائية التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب والشرايين.