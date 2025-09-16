النمر: جلد الدجاج آمن غذائيًا لكنه غير صحي لمصابي الكلسترول والقلب

وأكد النمر أن تناول جلد الدجاج يضرّ بشكل مباشر من يعانون زيادة الوزن، وارتفاع الكلسترول، وأمراض القلب، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني اليومي بانتظام. وبيّن أن محتوى الجلد العالي من الدهون والسعرات الحرارية يجعله عاملاً مساعدًا على تراكم الدهون ورفع نسب الكلسترول الضار، ما يزيد من احتمالية المضاعفات الصحية الخطيرة على هذه الفئات.