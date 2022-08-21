هذا النشاط يساهم في تقليل ضغوطات الحياة ويساعد الدماغ على اليقظة

بعض الناس لا يجدون التلوين مريحًا أو ممتعًا، خاصة أولئك الذين لم يحبوا التلوين كطفل، وبحسب خبراء موقع "ميديكال إكسبرس" تشمل الطرق الممتعة الأخرى لتخفيف التوتر: (قضاء الوقت مع حيوان أليف، أو التطوع في مأوى للحيوانات، والقراءة طريقة رائعة للاسترخاء مثل التلوين فهي تساعد على نيسان ضغوطات العمل والحياة، بجانب تدليك شحمة الأذن إذ يجلب تدليك نقاط الضغط في شحمة الأذن إحساسًا بالهدوء والاسترخاء للجسم، والرقص حيث تشير الأبحاث إلى أهمية الرقص في علاج التوتر، والتنفس العميق وهي طريقة رائعة لتقليل استجابة الجسم للتهديدات المتصورة لمشاكل الحياة).