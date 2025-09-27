من دون حقن مؤلمة.. دراسة أسترالية تكشف قطرة مبتكرة تبشّر بعلاج أسهل لمرضى شبكية العين

طوّر باحثون في جامعة RMIT الأسترالية قطرات عين قائمة على مضاد الأكسدة «اللوتين» المستخلص من فاكهة الجاك، ومحملة في جسيمات نانوية مكعّبة (Cubosomes) قادرة على إيصال الدواء إلى مؤخرة العين، وهي منطقة لا يصلها العلاج حاليًا إلا عبر حقن مؤلمة.