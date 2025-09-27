من دون حقن مؤلمة.. دراسة أسترالية تكشف قطرة مبتكرة تبشّر بعلاج أسهل لمرضى شبكية العين

طوّر باحثون في جامعة RMIT الأسترالية قطرات عين قائمة على مضاد الأكسدة «اللوتين» المستخلص من فاكهة الجاك، ومحملة في جسيمات نانوية مكعّبة (Cubosomes) قادرة على إيصال الدواء إلى مؤخرة العين، وهي منطقة لا يصلها العلاج حاليًا إلا عبر حقن مؤلمة.
ووفقًا لتقرير على شبكة "نيوز ميديكال.نت"، أظهرت الاختبارات على الخلايا والفئران أن الصيغة تبقى مستقرة لأشهر في حرارة الغرفة، وتعبر الحاجز الخلفي للعين لتحمي خلايا الشبكية من الإجهاد التأكسدي.
وعلّقت الدكتورة داو نغوين على الدراسة بقولها: "الحقن المتكررة مزعجة ومقلقة للمرضى؛ إذا نجحت هذه القطرات فقد تعمل كإجراء وقائي يقلل الحاجة إلى الحقن". فيما أوضحت البروفيسورة شارلوت كون: "تحمي ناقلاتنا النانوية المكوّن الحساس وتطلقه بصورة محكومة داخل العين".
وبحسب النتائج الأولية التي نُشرت في دورية ACS Applied Materials، تستهدف التقنية المراحل المبكرة من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر واعتلال الشبكية السكري، وقد تغيّر هذه الطريقة أساليب العلاج لأمراض الشبكية الخطيرة.
وأشار الدكتور تشي لوو من مركز أبحاث العين في أستراليا إلى أن الفريق يعمل حاليًا مع شركاء سريريين لبدء التجارب البشرية.