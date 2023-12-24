"الصحة العالمية" تحذر: المحليات الخالية من السكر لا تنقص الوزن وتصيب بأمراض خطيرة

وأكد الدكتور مونتيز أن السكر الأبيض يشكل خطراً صحياً كبيراً، شارحاً أنه عند التحدث عن السكر الأبيض، فإن ما يعنيه علماء منظمة الصحة العالمية في الواقع هو السكريات الحرة أو ما يشير إليه الآخرون غالباً بالسكريات المضافة. لذا توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي: أن تكون الجرعة اليومية أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من هذه السكريات، وأقل من 5% أفضل، بمعنى أنه بالنسبة لشخص يستهلك 2000 سعرة حرارية يومياً سيكون أقل من 50 غراماً من السكر أو الأفضل من ذلك، أقل من 25 غراماً من السكر، على التوالي.