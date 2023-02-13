"شتاء مليء بالمتعة وخالٍ من المرض" في "روشتة نصائح" يقدمها استشاري

وتابع: "من المشكلات الصحية الشائعة مع الأجواء الباردة الإصابة بالجفاف؛ نتيجةَ عدم شُرب الماء بكمية كافية، وأعراض الجفاف متعددة؛ أبرزها: جفاف الفم والشفاه والعينين، وقلّة التبول، مع تحوّل لون البول إلى الأصفر الداكن، والشعور بالتعب والعطش، وهنا ينبغي الحرص على تناول قدرٍ كافٍ من الماء يومياً؛ حيث تختلف الكمية من شخص إلى آخر حسب عوامل متعددة، أبرزها: العمر، والحالة الصحية، والنشاط البدني المبذول، وحرارة المكان".