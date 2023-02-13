"شتاء مليء بالمتعة وخالٍ من المرض" في "روشتة نصائح" يقدمها استشاري

يرتبط حلول فصل الشتاء بالعديد من التغيرات التي قد تؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر؛ كبرودة الأجواء وتقلباتها، وقلة أشعة الشمس، وطول ساعات الليل، كما أنه موسم لانتشار الفيروسات كالأنفلونزا والزكام وكورونا، مما ينتج عنه مشكلات صحية يمكن تفاديها، وتعزيز مناعة الجسم، ومقاومة الأمراض، والاستمتاع بشتاء صحي.
وحول الشتاء والاستمتاع بأجوائه الباردة في جو صحي سليم من المرض والمنغصات، قال استشاري الباطنة والجهاز الهضمي عبدالله الدكتور الذيابي: "خلال الطقس البارد تنخفض مستويات فيتامين (د) في الجسم؛ نتيجة قلة أشعة الشمس، مما يؤثر بشكلٍ سلبي على صحة العظام، وقدرة الجسم على امتصاص معادن مهمة كالكالسيوم والفوسفور من الطعام، لذلك ينصح بالتعرض لأشعة الشمس يومياً، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د)؛ كالأسماك الزيتية، مثل: السلمون، والسردين، والبيض، واللحوم الحمراء".
وأضاف: "يتناول البعض مكملات فيتامين (سي) خلال فترة الشتاء لتقليل احتمالية الإصابة بالزكام، وهذا الأمر لم تثبت علمياً، لذا لا ينصح بتناولها لهذا الغرض من ناحية طبية، ولتلبية احتياج الجسم اليومية من هذا الفيتامين ينصح بتناولها من مصادرها الطبيعية؛ كالحمضيات من الفواكه، والفراولة، والخضراوات الخضراء، والطماطم".
وتابع: "من المشكلات الصحية الشائعة مع الأجواء الباردة الإصابة بالجفاف؛ نتيجةَ عدم شُرب الماء بكمية كافية، وأعراض الجفاف متعددة؛ أبرزها: جفاف الفم والشفاه والعينين، وقلّة التبول، مع تحوّل لون البول إلى الأصفر الداكن، والشعور بالتعب والعطش، وهنا ينبغي الحرص على تناول قدرٍ كافٍ من الماء يومياً؛ حيث تختلف الكمية من شخص إلى آخر حسب عوامل متعددة، أبرزها: العمر، والحالة الصحية، والنشاط البدني المبذول، وحرارة المكان".
وأردف: "يرتبط فصل الشتاء بالسمنة وزيادة الوزن لأسباب متعددة؛ منها: قلة ممارسة الرياضة بسبب برودة الأجواء وتقلباته؛ كالأمطار والعواصف، وارتداء الملابس الثقيلة، والاضطراب العاطفي الموسمي، والخمول والنوم لساعات طويلة، والإحساس بالجوع وانفتاح الشهية للأكل، والإكثار من تناول الوجبات خصوصاً مع ساعات الليل الطويلة".
وأكمل: "لذا يفضّل مراقبة الوزن، والحرص على ممارسة الرياضة سواءً في الأوقات التي تتوفر فيها أشعة الشمس، أو في الأماكن المغلقة، أما طبيعة الغذاء المتناول فينصح بتناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين، كالفواكه والخضراوات والشوفان والبقوليات واللحوم، وتجنب النشويات والمقليات والأطعمة الدهنية".
واحتتم يقول: "أخيراً، حبذا تناول الليمون مع العسل، فهما مفيدان للأشخاص الذين يعانون من السُّعال، ولهما تأثير إيجابي مماثل للأدوية في تخفيف حِدّة السعال، وطريقة التحضير تكون بعصرِ نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي، وإضافة 1-2 ملاعق صغيرة من العسل".