متى تحدث؟ وكيف؟.. "الغذاء والدواء": مقاومة المضادات الحيوية تظهر في 5 حالات

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن مقاومة المضادات الحيوية تظهر عند كثرة استخدامها ودون وصفة، كما أنها لا تُستخدم لعلاج نزلات البرد والانفلونزا.
وأوضحت الهيئة أن المضادات الحيوية تستعمل في "علاج الأمراض التي تسبّبها البكتيريا، والوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تستعمل لعلاج الأمراض التي تنشأ عن العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا.
وأشارت، عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، إلى مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تقوم البكتيريا بالتكيف مع مرور الوقت وتطوير قدراتها لتظهر سلالات جديدة لا تستجيب للمضادات الحيوية.
وأبانت أن مقاومة المضادات الحيوية تظهر في 5 حالات، هي: استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب، وكثرة استخدامها، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإفراط في استعمالها في تربية الماشية والأسماك والنباتات.