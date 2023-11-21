متى تحدث؟ وكيف؟.. "الغذاء والدواء": مقاومة المضادات الحيوية تظهر في 5 حالات

وأبانت أن مقاومة المضادات الحيوية تظهر في 5 حالات، هي: استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وعدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب، وكثرة استخدامها، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإفراط في استعمالها في تربية الماشية والأسماك والنباتات.