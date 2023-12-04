تقلل سكر الدم وتعزز قلبك.. "مكونات المكسرات وفوائدها" يوضحها "القصيم الصحي"

قال تجمع القصيم الصحي: إن تناول المكسرات ضمن نظام غذائي صحي يحقق عددًا من الفوائد لصحة القلب؛ مشيرًا إلى أن تناولها في الصباح ينظم الضغط، ويقلل مستويات السكر في الدم، ويعزز الطاقة وصحة القلب والدماغ.
وأوضح التجمع، أن المكسرات تحتوي على 5 مكونات رئيسية؛ مبينًا أن منها "الدهون غير المشبعة"، و"أحماض أوميغا 3 الدهنية" وهي أحماض دهنية صحية، وتستطيع تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتابع: من هذه المكونات "الستيرولات النباتية" وهي مادة يمكن أن تفيد في تقليل مستوى الكوليسترول، وغالبًا ما تضاف الستيرولات النباتية لمنتجات مثل السمن وعصير البرتقال للحصول على مزيد من الفوائد الصحية، بينما تتوفر الستيرولات طبيعيًّا في المكسرات.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "الألياف" تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتحسين صحة الأوعية الدموية بصورة عامة، وتُشعِر بالشبع وبالتالي تأكل كمية أقل.
وأردف: "الحمض الأميني الأرجنين"؛ حيث تشير بعض الأبحاث إلى أنه يعمل على خفض ضغط الدم وتحسين نِسَب الكوليسترول.
ودعا "تجمع القصيم" إلى اختيار المكسرات بشكل صحيح وشرائها من أماكن موثوقة، وتجنب شرائها من الباعة المتجولين بسبب احتمالية توفر ظروف تخزين سيئة لديهم تساهم في نمو الفطريات.