تقلل سكر الدم وتعزز قلبك.. "مكونات المكسرات وفوائدها" يوضحها "القصيم الصحي"

وتابع: من هذه المكونات "الستيرولات النباتية" وهي مادة يمكن أن تفيد في تقليل مستوى الكوليسترول، وغالبًا ما تضاف الستيرولات النباتية لمنتجات مثل السمن وعصير البرتقال للحصول على مزيد من الفوائد الصحية، بينما تتوفر الستيرولات طبيعيًّا في المكسرات.