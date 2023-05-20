طريقة مثلى لتعويض "فيتامين د" وجرعة الصغار والبالغين.. طبيبة توضح

وأضافت: "كما هو معروف: يتشكّل هذا الفيتامين في الجلد تحت تأثير أشعة الشمس، وهي الطريقة المثلى، ولكي يحصل الجسم على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين، على الشخص قضاء حوالي ساعتين في الهواء الطلق تحت الشمس، ولكن ليس بإمكان الجميع عمل ذلك؛ لذلك يجب الحصول على فيتامين D من تناول بعض المستحضرات"؛ بحسب "روسيا اليوم".