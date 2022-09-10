333.. طريقة فعالة للتغلب على القلق

يشير القلق إلى مشاعر الخوف وعدم الارتياح التي يمر بها الناس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على صحتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية.
ويشعر الجميع بنوع من القلق في وقت ما من حياتهم؛ ولكن عندما يتعرضون له على مدى فترات طويلة دون أي راحة؛ فهو علامة على اضطراب القلق.
ومن أجل تجنب تصعيد الحالة إلى هذا الحد، يمكن ممارسة بعض الطرق التي قد تساعد في تخفيف الشعور بالقلق، من ذلك تقنية 333.
يقول الخبراء: إن هذه مهارة سهلة يمكنك تذكرها ويمكنك أيضًا استخدامها في الوقت الحالي إذا أثار شيء ما شعورك بعدم الارتياح.
ووفقًا لموقع Healthline، فإن قاعدة 333 هي تقنية غير رسمية للتعامل مع القلق.
ويقول الخبراء: إن قاعدة 333 تسهّل إعادة توجيه أفكار الشخص وترسخها في الوقت الحاضر. ويتم ذلك عن طريق الجمع بين حواس اللمس والصوت والبصر.