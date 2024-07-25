ابتلاع "العلكة" ليس مسألة بسيطة كما تظنّ!.. خبراء يحذرون من "البازهر"

وأشار خبراء الصحة إلى الاستهلاك القهري للمواد غير الصالحة للأكل، مثل الشعر والورق والرمل، الذي يسمى طبيًّا "بيكا"، فالأطفال الصغار، وكذلك البالغون الذين يعانون من صعوبات التعلم، هم من بين الأشخاص الأكثر شيوعًا للإصابة بـ"بيكا"، لكنّ البالغين الذين يعانون من إجهاد عقلي أو إكراه، أو يعانون من نقص الحديد أو الزنك في نظامهم الغذائي؛ يمكن أن يصابوا بهذه الحالة كذلك.