"الصحة" تحدد طريقة الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو

وأضافت: يمكن تجنُّب هذه المخاطر باتباع نصائح بسيطة وسهلة، مثل: البقاء في المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان، وفي حال الضرورة، يجب لبس كمامة أو قناع للوجه قبل الخروج، المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول ذرات الغبار إلى المنزل، التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي لديك ومن تاريخ صلاحيته، ولا تنسَ أن تحمله معك في حال الضرورة للخروج، واستخدام البخاخ الوقائي بحسب الخطة العلاجية التي وصفها لك طبيبك، كما يمكن التواصل معه خلال هذه الفترة لتعديل خطتك العلاجية إذا تطلب الأمر.