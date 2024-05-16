"صحة جدة" تكشف عن معدلات السكر في الدم وإشارات الإصابة بمرض السكري

وتفصيلًا، أوضحت "صحة جدة" في إنفوجراف نشرته على منصة "إكس" أن هناك 3 أنواع للفحص هي: فحص الدم للصائم وبعد الأكل بساعتين والسكر التراكمي، مشيرةً إلى أن معدلات السكر الطبيعية تكون 100 ملغم/ دسل وأقل من 140 في فحص بعد الأكل بساعتين وفي التراكمي أقل من 5.7%.