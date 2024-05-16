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"صحة جدة" تكشف عن معدلات السكر في الدم وإشارات الإصابة بمرض السكري
المعدل الطبيعي يكون أقل من 100 ملغم/ ديسل لفحص الصائم و5.7 للتراكمي
كشفت "صحة جدة" عن معدلات السكر في الدم في أنواع الفحص المختلفة ومدلولاتها والأرقام التي تشير إلى ارتفاعها لدرجة الإصابة بالسكري.
وتفصيلًا، أوضحت "صحة جدة" في إنفوجراف نشرته على منصة "إكس" أن هناك 3 أنواع للفحص هي: فحص الدم للصائم وبعد الأكل بساعتين والسكر التراكمي، مشيرةً إلى أن معدلات السكر الطبيعية تكون 100 ملغم/ دسل وأقل من 140 في فحص بعد الأكل بساعتين وفي التراكمي أقل من 5.7%.
وأضافت أن معدلات ارتفاع السكر في الدم تكون أكبر أو يساوي 126 ملغم/ دسل لفحص الصائم، وأكبر أو يساوي 200 ملغم/ ديسل في الفحص بعد الأكل بساعتين، وأكبر أو يساوي 5.6% للفحص التراكمي.