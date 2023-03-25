يمكن للحزن أن يدمر جسمك وعقلك.. دراسات تقدم الأدلة العلمية

وينقل موقع "روسيا اليوم" عن "الديلي ميل"، أن الباحثين، في معهد كارولينسكا في السويد، خَلُصوا إلى أن أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة المقربين (مثل طفل أو زوج أو زوجة أو أحد الوالدين أو الأشقاء)، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب واحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) والسكتة الدماغية وفشل القلب، مقارنة بأولئك الذين لم يخسروا أحدًا من أفراد الأسرة المقربين.